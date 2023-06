WRC, Rali Safari, Sébastien Ogier: O Kalle [Rovanperä] manteve-nos sempre sob pressão…” | AutoSport

Sébastien Ogier e Vincent Landais asseguraram a sua terceira vitória do ano em cinco ralis realizados. Pelos vistos, foram bem escolhidos, se bem que neste Rali Safari, Kalle Rovanpera ‘tinha’ nas mãos e nos pés mais para ‘apertar’ com o francês, mas achou que apesar da equipa lhes ter dado liberdade para lutar, não iria gostar muito e então, como também não lhe faz grande diferença, deixou-se estar quieto: “foi um fim de semana infernal, sem dúvida, mas há quem diga que foi um verdadeiro Rali Safari e penso que o espetáculo foi fantástico e é isso que as pessoas querem ver. Há muitas pessoas que tenho de felicitar por este resultado fantástico. Obviamente, um 1-2-3-4 para a Toyota é novamente excelente e há muita gente a trabalhar para isso, nos bastidores.

Quero tirar-lhes o chapéu porque este é o rali mais difícil da época e ficar com os quatro primeiros lugares dois anos seguidos é realmente fantástico.

Quero agradecer aos meus companheiros de equipa e, claro, ao Vincent [Landais, copiloto], que fez um excelente trabalho comigo. O Kalle [Rovanperä] e o Jonne [Halttunen], que ficaram em segundo lugar logo atrás de nós, mantiveram-nos sob pressão durante todo o fim de semana e mostraram mais uma vez por que razão são os novos campeões do mundo e por que razão conseguem sempre obter resultados de topo.

Depois, claro, Elfyn [Evans] também no pódio. Acho que vou gostar desta vitória e vai ser preciso algum tempo para a interiorizar, porque todos os elementos com que tive de lutar durante este rali tornaram-no muito cansativo, mas é também na adversidade que se desfrutam mais as vitórias.

Esta é, sem dúvida, uma boa vitória e uma vitória bem merecida, por isso estou muito feliz hoje” começou por dizer Ogier, que também falou dos seus pontos altos e baixos: “houve muitos pontos altos. Penso que o nosso ritmo foi ótimo e que tivemos a capacidade de pressionar e fazer a diferença quando quisemos, mas também tivemos alguns problemas todos os dias. Tivemos a falha do sistema híbrido no primeiro dia, depois três furos no segundo dia e perdemos a porta traseira hoje (domingo) manhã após um impacto muito pequeno.

Não foi muita sorte, diria eu, mas o erro foi meu, toquei na árvore, mas provavelmente os problemas mais difíceis foram na segunda e última etapa do rali, com esta secção de fesh fesh, onde honestamente não há muito a fazer, temos de passar. O nosso motor, felizmente, tem uma construção robusta e provavelmente perdeu um pouco de potência no final do fim de semana e na Power Stage, mas mesmo assim conseguiu trazer-nos de volta”, disse.