WRC, Rali Safari, Sébastien Ogier: “descobrir um novo desafio na minha carreira” | AutoSport

Os testes são proibidos fora da Europa, pelo que o líder do campeonato Sébastien Ogier e os companheiros de equipa Toyota Yaris, Elfyn Evans e Kalle Rovanperä viajaram para Espanha para tentar simular o que se avizinha nas estradas do Vale do Grande Rift.

“Estou sempre entusiasmado por descobrir um novo desafio na minha carreira, e acredito que este rali será muito diferente de tudo o que já fiz antes”, disse Ogier, que lidera Evans por 11 pontos na classificação: “Ouvimos dizer muito que vamos ter de estabelecer os nossos objetivos de forma um pouco diferente. A forma como conduzimos hoje em dia no WRC é realmente forçando os limites o tempo todo, mas no Quénia será muito mais sobre tentar sobreviver ao rali sem problemas.

“Penso que pode ser interessante ter um desafio como este durante o ano. Tem sido difícil saber qual é a forma correta de preparação, por isso penso que os pilotos terão provavelmente de se adaptar um pouco durante o rali”, acrescentou Ogier, que este ano tem três vitórias.