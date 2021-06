WRC, Rali Safari: Sabe o que é o fesh-fesh? É isto que mostram as fotos… | AutoSport

Uma das coisas que os pilotos do Rali Safari temem nesta prova, como temem os concorrentes do TT em determinadas provas, nomeadamente o Dakar. Mas o que é o fesh-fesh? É uma substância em pó muito fina e leve, que em quantidade suficiente pode significar muitos problemas para um piloto de TT e de ralis, quando se trata de provas como o Safari. A sua ‘fineza’ pode não só obscurecer a visão, como enterrar por completo um carro como sucedeu hoje a Kalle Rovanpera e quase sucedeu a Sébastien Ogier.

A terra é tão fina que os carros se podem enterrar muito facilmente. O fesh fesh é areia que foi desgastada do seu tamanho granular típico, até se tornar uma partícula em pó que se assemelha muito ao pó de talco. Quando sobre camadas de rocha dura, o fesh fesh pode ser tão escorregadio como o gelo, e quando acumulada de forma profunda, é como areia movediça, sem a água. Por fim, como o pó é muito leve, quando levantado, ainda mais por estes World Rally Car, pode ficar no ar muito tempo, porque é muito leve. Como se não bastasse, adere muito bem à superfície onde aterra.