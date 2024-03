WRC, Rali Safari: Rovanpera e Neuville ’empataram’ no shakedown

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) foram os mais rápidos no shakedown do Rali Safari, bateram

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) por 0.3s seguindo-se Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid), Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid), Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid), Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid), Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) com Gus Greensmith/Jonas Andersson (Skoda Fabia RS Rally2) a ser o melhor do WRC2.

Rovanpera entra nesta terceira ronda do Mundial de Ralis da FIA com um ponto a provar depois de ter saído de estrada quando liderava o Rali da Suécia do mês passado no início do primeiro dia. De regresso à gravilha pela primeira vez esta época, Rovanperä foi direto ao melhor ritmo do seu Toyota GR Yaris Rally1, tendo sido igualado por Thierry Neuville na terceira passagem, se bem que normalmente são as duas primeiras passagens que contam e aí Rovanpera foi mais rápido.

Inicialmente 0,9s mais lento do que Ott Tänak após a sua primeira passagem pelo warm-up de Loldia, Rovanperä registou o melhor tempo na sua segunda e penúltima passagem, assegurando o primeiro lugar da tabela de classificação à frente do Hyundai i20 N de Neuville, que empatou na terceira.

Esapekka Lappi, ao volante de outro Hyundai, terminou 0,1s mais atrás em terceiro.

“Este é um rali em que normalmente não se espera muito antes do fim de semana, porque nunca se sabe o que vai acontecer”, admitiu Rovanperä, que mantém uma postura cautelosa dada a natureza imprevisível do Rali Safari.

“É esse o meu plano de momento. Não quero ter grandes expectativas, só quero fazer um bom rali e veremos o que acontece.”

Tänak acabou por ficar atrás do seu companheiro de equipa Lappi, com 1,3s de vantagem sobre o quinto classificado, Elfyn Evans. A estrela da Toyota está a três pontos do líder do campeonato, Neuville, nesta ronda, enquanto a estrela da M-Sport Ford, Adrien Fourmaux, registou o sexto melhor tempo com o seu Puma. Atrás dele ficaram Takamoto Katsuta, da Toyota, e o estreante no Safari Grégoire Munster.

Gus Greensmith, uma esperança do WRC2, ultrapassou o seu companheiro de equipa da Toksport, Oliver Solberg, por 1,2s, embora África já esteja a demonstrar o seu brutal poder de castigo, com Solberg e Nicolas Ciamin a terem problemas no início da sessão.

Solberg teve a sorte de escapar apenas com danos cosméticos na frente do seu Škoda Fabia RS Rally2, depois de passar por cima de um cruzamento e subir um barranco, mas Ciamin foi forçado a parar com a suspensão dianteira danificada no seu Hyundai i20 N Rally2.

FOTO @World