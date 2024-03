WRC, Rali Safari: “Ritmo constante e uma atenção cuidadosa compensam mais do que desempenho”

Esperava-se que fosse um rali mais difícil do que o habitual por causa da chuva, mas os maiores desafios foram provocados por causas bastante diversas. Pese as várias reviravoltas na classificação, o líder nunca esteve em dúvida, com Kalle Rovanpera, piloto da Toyota, a dominar a prova do princípio ao fim, batendo o seu companheiro de equipa Takamoto Katsuta e Adrian Formaux, da Ford, que terminaram no segundo e terceiro posto respetivamente. O Scorpion KX WRC foi o único pneu utilizado por todas as equipas ao longo dos três dias. Nas etapas do Super Sunday, que acrescentam pontos à classificação para o Campeonato, Ott Tanak (Hyundai) saiu na frente, batendo o companheiro de equipa Thierry Neuville (que venceu a Power Stage) e Elfyn Evans (Toyota) que atirou a cautela ao vento, para garantir que a competição fosse muito disputada e, às vezes, espetacular.

Para Terenzio Testoni, responsável pelas atividades de Rali: “O Rali Safari confirmou a sua natureza única, não comparável a nenhuma outra prova do campeonato mundial, com o seu conjunto de características e dificuldades, mesmo que este ano essas dificuldades tenham sido de natureza diferente do que em anos anteriores, devido ao elevado número de pedras no percurso. No entanto, no final, como de costume, a vitória foi para a tripulação que não relatou problemas nem com o carro nem com os pneus, confirmando que um ritmo constante e uma atenção cuidadosa à estrada compensam mais do que um desempenho absoluto. Pela nossa parte, reunimos novamente dados inestimáveis, que serão úteis no futuro para todas as categorias de rali em que continuaremos envolvidos.”

No WRC2, onde os carros sofreram inevitavelmente com a rápida deterioração das superfícies, Gus Greensmith venceu Oliver Solberg, ambos ao volante do Skoda Fabia Rally2.

Os desafios