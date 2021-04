WRC, Rali Safari: Rally2 com proteção frontal e entrada de ar

Uma das particularidades interessantes dos ralis no passado tinha a ver com as modificações autorizadas aos carros para provas como o Rali Safari (especialmente este) ou o Rali da Costa do Marfim, com peças que protegiam a frente dos carros, nomeadamente o radiador bem como permitiam aos carros passarem por cursos de água sem que o motor ‘morresse por falta de ar’.

Pois bem, a FIA publicou a 31 de março regulamentos que possibilitam o regresso dessas peças, mas só nos Rally2, que são bem mais frágeis que os World Rally Car. Assim, para o Rali Safari os Rally2 viram ser alterado o Apêndice J do Artigo 261, onde foram feitos ajustes a dois pontos muito específicos.

A primeira diz respeito à adição de uma “abertura homologada adicional no capot ou numa asa dianteira”.

O artigo refere que esta abertura será “permitida com a única finalidade de permitir o fornecimento de ar ao motor e de colocar uma conduta com uma secção transversal máxima de 200 cm2. Esta abertura deve estar dentro de um rectângulo de não mais de 250 cm2 , e deve ser completamente coberta pela conduta. A ligação entre a abertura e a conduta deve ser completamente selada. A extremidade superior da conduta deve ser dirigida para a parte de trás do carro”.

O segundo refere-se a uma “proteção de impacto frontal”. Este ‘escudo’ deve “ser removível e especificamente concebido para proteger o pára-choques dianteiro, os faróis e os elementos de arrefecimento do carro. Deve ser constituído por uma estrutura tubular e não deve ter qualquer influência na aerodinâmica dos automóveis. Nenhuma parte do guarda de impacto frontal pode ter partes afiadas ou pontiagudas.

São permitidas modificações locais no pára-choques dianteiro com a única finalidade de instalar esta proteção. Rali Safari, bem vindo de volta…