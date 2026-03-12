WRC, Rali Safari: Pilotos enfrentam o “pior cenário de sempre” entre lama e vida selvagem

As equipas do Campeonato do Mundo de Ralis preparam-se para uma das edições mais exigentes da história do Safari Rally Quénia. Após os reconhecimentos, o consenso entre os pilotos é de que as chuvas intensas transformaram o terreno num desafio de sobrevivência, onde a inteligência superará a velocidade pura.

As planícies do Quénia, habitualmente conhecidas pelo pó e pelo calor abrasador, apresentam este ano um rosto muito mais sombrio e húmido. A mudança da prova para uma data mais cedo no calendário coincidiu com a época das chuvas, criando condições que, por exemplo Gus Greensmith, piloto da categoria Rally2, descreve como sem precedentes: “Nunca vi o Quénia tão destruído. O dia de sábado vai ser muito difícil”, afirmou Greensmith. O piloto britânico sublinhou que a meteorologia tornou as notas virtualmente inúteis em certas secções: “As notas não faziam sentido porque não se conseguia ver por onde se ia. Era apenas água. O sábado será um banho de lama.”

Uma mudança de mentalidade obrigatória

O Safari Rally é célebre por não ser um rali de “ataque máximo” constante, mas sim uma prova de gestão mecânica. Para Elfyn Evans, o desafio de 2026 exige uma reconfiguração psicológica total. “É um rali diferente, o evento é diferente, a abordagem é diferente. É preciso mudar o mindset”, explicou o galês da Toyota. Segundo Evans, o segredo residirá em “encontrar o equilíbrio entre competir e sobreviver”, prevendo uma “edição bastante dura”.

Esta visão é partilhada pelo líder do campeonato, Thierry Neuville. O belga da Hyundai, conhecido pelo seu estilo resiliente, encara a prova como uma “grande aventura” que pode mudar de rumo a qualquer instante. “Depende apenas da força com que te atinge e se te atinge de forma boa ou má. Tudo é possível aqui. É uma verdadeira sobrevivência, como sempre”, reiterou Neuville.

O perigo espreita na savana: do terreno à fauna

Para além das crateras e da lama profunda, a vida selvagem local acrescenta uma variável única ao evento. Durante os reconhecimentos, os pilotos relataram uma presença invulgarmente alta de animais junto às picadas. Aaron Johnston, navegador de Takamoto Katsuta, revelou que o aviso oficial de vida selvagem confirmou que as chuvas tornaram os animais “muito mais mais visíveis”.

“Há muita vida selvagem. Queremos evitá-los tanto quanto possível durante o fim de semana”, comentou Johnston. Jon Armstrong, outro dos competidores, partilhou mesmo um incidente insólito: “Tivemos as nossas tostas roubadas por babuínos. É preciso ter cuidado com eles porque são criaturas agressivas.”

Estratégia e paciência: as chaves para o pódio

Com a ameaça de tempestades, trovões e inundações repentinas, pilotos como Sami Pajari e Andreas Mikkelsen — que regressa ao Quénia após uma ausência prolongada — enfatizam a necessidade de pensar a “longo prazo”.

Mikkelsen, visivelmente surpreendido com o estado das estradas, confessou: “Já vi muitos ralis duros, mas nunca presenciei nada assim. Será sobrevivência pura. Temos de nos adaptar às condições e conduzir de acordo com o que o terreno permite.”

O Safari Rally Quénia arranca com a promessa de drama e imprevisibilidade. O vencedor será, muito provavelmente, aquele que conseguir manter o carro inteiro até ao último quilómetro da etapa de domingo.