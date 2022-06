WRC, Rali Safari: Percurso em pior estado este ano… | AutoSport

Apesar do percurso ser semelhante ao do ano passado, há novas zonas no Rali Safari que serão ainda mais difíceis do que na edição do ano passado, dizem os pilotos, após os reconhecimentos. Houve quem tivesse ficado preso nos reconhecimentos, mas em termos globais, ninguém estranha tanto, porque já não é propriamente novidade, depois da prova de 2021.

Para além disso, alguns dos percursos iguais a 2021, estão em pior estado, em comparação com o ano passado.

Por outro lado, esta é daquelas provas que sair à frente ou mais atrás não faz uma diferença tão grande, pois…é basicamente mau para todos!

O melhor exemplo a dar, é quanto mais ‘escavado’, com a formação de ‘regos’, maior a probabilidade de aparecerem pedras cravadas no chão.

Então se chover, será uma autêntica lotaria.

Fotos @World/A. Lavadinho