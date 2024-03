WRC, Rali Safari/PEC9: Elfyn Evans fura, luta equilibrada no pódio entre Katsuta e Neuville

Com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) descansados na frente, hoje o dia começou com um azar para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) que furaram na primeira especial do dia e perderam 1m50.4s, caindo para a quinta posição da geral. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) assumiram os dois restantes lugares do pódio, estando ao cabo de dois troços com 4.8s de diferença já que o piloto da Toyota venceu o primeiro troço mas o da Hyundai o segundo, chegando-se um pouco mais ao japonês. Ainda assim, 58.3s é a distância que Rovanpera tem de avanço, depois de entrar para este dia em modo gestão.

Na PEC8- Soysambu 1 (29,32 km), Elfyn Evans sofreu um furo na roda traseira esquerda e teve de parar para trocar a roda, perdendo quase dois minutos. Com um ritmo cauteloso, Adrien Fourmaux aproveitou os problemas de Elfyn Evans para subir ao quarto lugar.

No WRC2, Oliver Solberg fez o melhor tempo por uma larga margem e passou Kajetan Kajetanowicz.

Na PEC9, Neuville aproveitou para se aproximar mais de se de Katsuta (Quénia) ao ser o mais rápido com o belga e recuperar nove segundos a Takamoto Katsuta ficando a 4.8s do piloto japonês. Já Kalle Rovanperä foi cauteloso, pois considerou os troços mais duros do que no dia de ontem. Após o seu problema com o capot na PEC8, que ficou mal fechado na ligação, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) voltaram mas estão muito longe da frente, têm apenas que sobreviver ao dia e tentar algo mais amanhã. Vamos ver até onde recuperam. O mesmo se aplica a Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1). Já

Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) que abrandou na última parte da PEC8, viram partir-se a suspensão traseira esquerda do seu Puma, ficando pelo caminho.

No WRC2 apesar do piloto estar febril e com pouca energia, Gus Greensmith/Jonas Andersson (Skoda Fabia RS Rally2) lideram com 3m03.5s de avanço para Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) que já passou Kajto Kajetanowicz/M. Szczepaniak (Škoda Fabia RS Rally2) que ficou a 54.5s do seu adversário com Nicolas Ciamin/Yannick Roche (Hyundai I20 N Rally2) 1m30.3s mais atrás.

Tempos Online – CLIQUE AQUI