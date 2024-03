WRC, Rali Safari/PEC16: Ott Tanak e Elfyn Evans separados por 0.3s no ‘super-domingo’

Terminada que está a PEC16, faltam mais três para o final do rali, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) mantém uma liderança confortável de 1m53.1s para Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) com Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) mais um minuto atrás do japonês.

O interesse do dia, para além das posições finais, claro, vêm da luta do ‘super-domingo’, que para já é favorável a Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) que tem 0.3s de avanço para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) já a 12.3s. O belga foi o mais rápido na especial de abertura de hoje, bateu Tanak por 4.7s com os três Hyundai na frente, mas na especial seguinte Tanak e Evans aproximaram-se de Neuville, e na 16ª ambos passaram para a frente do belga, que partiu a suspensão traseira direita do seu Hyundai.

No WRC2, tudo na mesma, Gus Greensmith/Jonas Andersson (Skoda Fabia RS Rally2) cerca de dois minutos na frente de Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) com Kajto Kajetanowicz/M. Szczepaniak (Škoda Fabia RS Rally2) cinco minutos e meio mais atrás.

Na geral, Greensmith e Solberg são sexto e sétimo, na frente de Ott Tanak, com Kajto Kajetanowicz e Jourdan Serderidis/Frédéric Miclotte (Ford Puma Rally1 Hybrid) a fechar o top 10.

Quanto aos destaques dos três troços de hoje, na PEC14 a Hyundai fez um hat-trick e começou este “super-domingo” de forma perfeita, na PEC15, numa especial mais rolante as distâncias foram bem mais curtas que lutam pelos pontos do ‘super-domingo’ com Esapekka Lappi a perder mais de vinte segundos devido a um furo no final do troço anterior pois não tinha roda sobresselente.

Na PEC 16, Thierry Neuville, embateu numa enorme pedra e partiu a suspensão traseira direita do seu Hyundai, perdendo na luta pela dianteira do dia, agora só reservada a Tänak e Evans.

Esapekka Lappi, teve desta feita um problema de transmissão no seu Hyundai.

