WRC, Rali Safari/PEC12: Thierry Neuville continua a perder tempo

No WRC2, Gus Greensmith/Jonas Andersson (Skoda Fabia RS Rally2) tem 2m17.1s de avanço para Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) com Kajto Kajetanowicz/M. Szczepaniak (Škoda Fabia RS Rally2) 3m15s mais atrás.

Depois do problema que tiveram na especial anterior, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) perderam agora mais 7m12.2s e já estão por isso a mais de 11 minutos da frente e já só com pouco mais de dois minutos de avanço para o melhor dos WRC2. Com mais uma especial de 36.08 Km pela frente, vamos ver o que é possível ao belga fazer. O belga, chegou a tempo para este troço, não penalizou, mas continuou e assim vai permanecer, a andar devagar.

