WRC, Rali Safari/PEC10: furos atrás de furos…

A manhã do segundo dia do Rali Safari terminou com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) que dista 1m27.9s do seu adversário, isto depois dos belgas terem passado Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) esta especial que foi um inferno… de furos.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) são quartos a 27.7s do terceiro lugar de Katsuta e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) voltaram a furar, são quintos já a 3m43.8s da frente e a 53.2s de Fourmaux.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid), Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) e Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) rodam muito atrasados, à espera do dia de amanhã e de tentar chegar hoje ao top 10. Como está a prova a nível de dificuldades, talvez seja possível, mas não vai ser fácil sem arriscar alguma coisa.

No WRC2 Gus Greensmith/Jonas Andersson (Skoda Fabia RS Rally2) perdeu 41.5s para

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) mas continua com um avanço, agora de 2m22.0s. Kajto Kajetanowicz/M. Szczepaniak (Škoda Fabia RS Rally2) são terceiro 2m13.7s atrás do sueco. Nicolas Ciamin/Yannick Roche (Hyundai I20 N Rally2) estão três minutos e meio atrás do polaco. Só mesmo no Safari…

Esta especial, que temida com toda a razão pelos concorrentes, colocou imensas dificuldades à caravana, os furos foram inúmeros, Esapekka Lappi, Ott Tänak, Takamoto Katsuta, Elfyn Evans isto num troço com muita lama, zonas de areia muito lentas, enormes sulcos e muitas, muitas pedras. Kalle Rovanperä bateu Thierry Neuville por 24.8s e a margem entre ambos está agora a um pouco menos de um furo de avanço: 1m27.9s.

