WRC, Rali Safari, PE9: Sébastien Ogier vence, não há mudanças na frente | AutoSport

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) venceram a nona especial 4.2s na frente de Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) terceiros na frente de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) e Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC), o que significa que a diferença entre primeiro e segundo cresceu mais 2.6s.

Não só o japonês da Toyota, não está a atacar o líder, como quem está mais atrás está longe demais para o fazer. A sensação que fica é que já todos entraram em modo gestão, preocupando-se mais com os possíveis azares do que recuperar posições, que carecem de ‘risco’ e esse ‘risco’ aumenta as probabilidades de algo suceder. Vamos ver o que acontece no troço de 30 Km que se segue.

Tempos Online – CLIQUE AQUI