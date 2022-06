WRC, Rali Safari, PE9: Mais um abandono na Ford, tudo na mesma na frente | AutoSport

Primeira vitória em especiais neste rali para Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1). Outro facto marcante é o facto de haver novas más notícias para a M-Sport/Ford: Gus Greensmith/Jonas Andersson, que capotaram no troço anterior, deixando o Ford Puma Rally1 muito danificado, abandonaram após o troço com um problema de arrefecimento no motor.

Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) foram segundos no troço a 0.9s de Neuville, seguindo-se Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1)

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1),Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1), Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1), Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1), Jourdan Serdiridis/F. Miclotte (Ford Puma Rally1) com Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) já de fora.

Rovanpera tem agora 15.0s de avanço para Elfyn Evans, com Takamoto Katsuta a 25.1s. Ott Tanak é quarto a 30.0s, com Thierry Neuville a 49.5s.

Como está a ser o rali, são estes, em condições normais os candidatos a vencer, e face às distâncias, qualquer um pode lá chegar, tantos são os incidentes que acontecem de troço para troço.

