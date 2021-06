WRC, Rali Safari, PE8: Thierry Neuville abre margem para 26.3s | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram a especial de abertura do segundo dia do Rali Safari, Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) foram apenas quartos a 7.5s pelo que a dupla bega dilatou a sua liderança para 26.3s.

No dia que se diz ser o mais difícil dos três, e depois de termos visto ontem a maior parte do plantel do WRC ter problemas, vamos ver o que nos reserva hoje a prova. Para já, tudo calmo, com a exceção de Thierry Neuville ter apanhado um conjunto de zebras na estrada, que tiveram de ser ‘assustadas’ por um helicóptero. Eram para aí uma dúzia…

Em termos de pneus, Ogier/ Sordo/ Tänak/ Neuville/ Fourmaux/ Bertelli/ Rovanperä levam todos dois pneus duros e quatro macios. Katsuta, três duros e 3 macios, Greensmith, quatro duros e dois macios, e Evans, seis duros. Este primeiro troço do dia, Elmenteita 1, 14.67km, é um habitué do Rali Safari do passado, realizado nas ‘margens’ do Lago com o mesmo nome.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) estão agora a 59.0s, Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) a 1m50, seguem-se Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) e Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC)

a mais de dois minutos , Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) quase a dez e Lorenzo Bertelli/Simone Scattolin (Ford Fiesta WRC), Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) e Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC) a mais de 40 minutos da frente

