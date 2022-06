WRC, Rali Safari, PE8: Kalle Rovanpera alarga liderança, Ford cada vez mais longe | AutoSport

Depois de um dia de rali muito difícil com troços absolutamente arrasadores, e com o líder do campeonato, Kalle Rovanpera a aproveitar os problemas dos outros para chegar à liderança, na primeira especial de hoje, globalmente rápida e sem ser muito dura, limpa, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram a única dupla a bater-se com os Toyota. A especial foi ganha por Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), que deixaram os belgas a 3.6s, seguindo-se Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) a 6.3s e Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) a 9.1s.

Com isso, Elfyn Evans ganhou um lugar na classificação geral a Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) que foram apenas 7º no primeiro troço do dia.

Com este resultado, Kalle Rovanperä aumentou a sua liderança na classificação geral de 14.6s para 16.1s agora face a Elfyn Evans.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) regressaram esta manhã e tiveram um furo antes de quebrar uma suspensão, na mesma roda.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) perderam mais de um minuto por causa da poeira do seu colega de equipa. Como se percebe, os problemas da M-Sport não param e para isso podemos dar dar outro exemplo: Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) capotaram, perdendo mais 23m20.8s.

O melhor Ford na geral é Craig Breen quase a 12 minutos da frente.

Tempos Online – CLIQUE AQUI