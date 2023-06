WRC, Rali Safari, PE7: Sébastien Ogier termina o dia na liderança | AutoSport

Com quatro, vitórias em seis especiais. Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) lideraram a classificação geral do Rali Safari durante todo o dia e seguem assim para o terceiro dia de prova numa posição favorável. Foi um dia “à Ogier”, com uma prestação bem controlada do piloto francês, que ainda apanhou um susto, mas que conseguiu chegar ao fim no primeiro lugar. A vitória na PE7 (15:04.6 para cumprir os 30 km deste troço) foi uma pequena vingança pela primeira passagem em que não teve sistema híbrido. Kalle Rovanperä foi segundo nesta especial, a 2.4 seg. de Ogier, com Lappi em terceiro. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) e Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) completaram o top 5.

O resumo do dia

Ogier começou ao ataque na PE2, ganhando quase 10 segundos a Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) na terceira posição. Na PE3, foi Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) a vencer a especial, mas as distâncias entre Ogier e Rovanperä dilatavam-se um pouco. Já Neuville começava a perder tempo, com um furo, que o afastava do top3. Quem aproveitou foi Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) que se aproximou dos homens da frente, com uma toada regular, sem correr demasiados riscos. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) estavam por perto. Para Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) o dia não começava bem, com dificuldades no seu Puma que os iam arredando das contas pela vitória. Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) iam fazendo um rali cauteloso e Pierre Loubet / Nicolas Gilsoul ( Ford Puma Rally1) tinham uma manhã discreta, com problemas no motor nas primeiras especiais.

A PE3 foi boa para Rovanperä, pois perdeu pouco para quem estava a abrir a estrada e na PE4, a primeira mais longa do dia, com 30km, conseguiu vencer a especial e encurtou distâncias para Ogier, que teve problemas no sistema híbrido e teve assim menos potência para responder a Rovanperä. A manhã terminava com o duo a frente separado por apenas 2.5 segundos, com Evans em terceiro e Neuville a recuperar terreno, à custa de Katsuta, que caiu um lugar. Lappi teve um furo na última especial da manhã e viu assim o seu esforço da PE3 cair por terra. Também Tanak furou e viu assim as suas esperanças de um bom resultado desvanecerem.

Na parte da tarde, Ogier foi dos poucos a colocar apenas um pneus de substituição para o resto da secção. Com os dois primeiros troços relativamente fáceis, bastava não exagerar nesses para que um pneus fosse suficiente para fazer frente a qualquer eventualidade. A aposta revelou-se acertada e o menor peso ter-se-á feito sentir no Toyota do campeão francês que venceu a PE5 e a PE6. Na PE5 (Loldia) voltou a ganhar muito tempo a Rovanperä, que apostou numa afinação que se revelou errada, com o troço a ter menos aderência do que na primeira passagem. Ogier cavou uma distância de quase 18 segundos. Evans era ainda terceiro, com Neuville a tentar alcançar o britânico e Katsuta era quinto, mais pressionado por Lappi.

Mas na PE6, o rali de Neuville acabou, com a suspensão dianteira esquerda do seu Hyundai a ceder. Evans ficava assim com via aberta para o top 3, com Katsuta a perder terreno para Lappi, depois de um encontro de primeiro grau com um Zebra. Ogier foi para a última especial do dia com 20 segundos de vantagem para Rovanperä.

A PE7 revelou-se dura, mais uma vez, para os pilotos e máquinas, mas Ogier conseguiu fintar todas as dificuldades e fez o pleno na secção da tarde vencendo e alargando a distância para Rovanperä.

Nas contas da geral, Ogier enfrenta o terceiro dia com 22.8 segundos de vantagem para Rovanperä, seguido de Evans (+43.5), Lappi (+54.0) e Katsuta (1:19.4), com o japonês a voltar a danificar fortemente o seu carro, depois de ter capotado o carro no dia de ontem. Para amanhã esperam-se troços ainda mais duros e se a chuva resolver aparecer, a vantagem de Ogier pode ser ainda maior. Para já, Ogier pode ir descansar, com um dia quase perfeito. Já Rovanperä conseguiu minimizar o estrago e tem ainda muito rali para tentar recuperar. Evans está já um pouco afastado, tal como Lappi. Katsuta está a mais de um minuto e tem poucas esperanças de um bom resultado, tal como Sordo, que teve um dia de altos e baixos. Tanak, em sétimo, vai resistindo e sobrevivendo enquantou Loubet foi o azardado do dia, com dois furos e um problema no seu carro, o que explica o oitavo posto. Neuville regressa em Super Rally.

WRC2

Em WRC2, Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Škoda Fabia Rally2 evo) – que não pontua para o campeonato – foi constantemente o mais rápido mas na PE7 danificou de forma terminal o seu Skoda, com a direção partida, o que deitou por terra um excelente dia do jovem piloto. Nos pilotos que pontuam para o campeonato, Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (Škoda Fabia Rally2 evo) começou bem e liderou até a PE4, na longa especial que lhe tirou tempo com um furo. Aproveitou Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Fiesta Rally2) que passou para a liderança da prova no fim da secção da manhã. Durante a tarde Munster ganhou a PE5, Kajetanowicz venceu a PE6 e a derradeira especial do dia sorriu a Munster que venceu (17:12.2) e terminou o dia com com 26.4 segundos de vantagem para Kajetanowicz. Martin Prokop/Zdeněk Jůrka (Ford Fiesta Rally2) terminou na terceira posição, já longe do duo da frente.

Tempos Online AQUI

Sábado 24 de junho

PEC8 Soysambu 1 29.32 km 06:01

PEC9 Elmenteita 1 15.08 km 07:05

PEC10 Sleeping Warrior 1 31.04 km 08:03

Asistência D – KWS Naivasha – 40 min 09:55

PEC11 Soysambu 2 29.32 km 12:01

PEC12 Elmenteita 2 15.08 km 13:05

PEC13 Sleeping Warrior 2 31.04 km 14:03

Assistência flexível E – KWS Naivasha – 45 min 15:39

