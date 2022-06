WRC, Rali Safari, PE7: Kalle Rovanperä termina o dia na liderança | AutoSport

A última especial do primeiro dia do Rali Safari terminou com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) na frente da prova. Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) lideravam a prova à entrada para a última especial do dia, mas um furo tramou Ogier, que perdeu mais de dois minutos ficando assim praticamente afastado da luta pela vitória. Rovanperä fez o melhor tempo na última especial do dia (Kedong 2 – 31.25 km) e saltou para a liderança, com Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) também a perder tempo . Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), que se queixou muito ao longo deste dia, foi o segundo mais rápido à frente de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1), Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) e Takamoto.

Nas contas finais do dia, Rovanperä terminou na liderança, com 22.4 segundos de vantagem para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) que, com o “tombo” de Ogier e de Takamoto, subiu duas posições. Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) completa o top 3, à frente de Takamoto e Neuville. Ogier caiu para sexto mas já muito longe da discussão pela vitória, Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1) é sétimo.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) estava a fazer um rali regular, mas a última especial do dia também lhe complicou a vida com um problema de direção a atirar o irlandês para Super Rally, tal como aconteceu a Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) na PE6 e a Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) na PE4.

Resumindo os acontecimentos até agora, Ogier foi o primeiro líder da prova, mas na primeira PE do dia Loeb foi o mais rápido e aproximou-se de Ogier. Rovanperä venceu a PE 3, mas Ogier manteve-se na liderança da prova até que na PE4 se deu a primeira mudança de líder com Evans a aproveitar os problemas técnicos do francês da Toyota para o destronar. Foi sol de pouca dura pois na PE5, Evans perdeu algum tempo com um furo, com Ogier a regressar aos comandos da prova que manteve até à última PE do dia, em que deu um trambolhão na classificação. Takamoto fez um dia em crescendo aproximando-se cada vez mais da liderança, até ter apanhado muito pó na última PE o que o fez perder tempo. Rovanperä até estava a fazer um rali algo discreto mas estava no sítio certo à hora certa para assumir o primeiro posto. Neuville nunca esteve confortável com o carro e Breen estava a ser regular até a direção do seu Ford ceder.

Amanhã teremos seis Especiais pela frente, com o dia a arrancar bem cedo, logo às seis da manhã, hora portuguesa.

