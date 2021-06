WRC, Rali Safari, PE7: Duplo furo para Neuville… mas continua líder | AutoSport

Kalle Rovanpera atascado em fesh-fesh

Pode parecer estranho, mas o Rali Safari era mesmo assim, e pelos vistos continua o mesmo. Só no primeiro dia de prova Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC),

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC), Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC) e Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) tiveram problemas…

Thierry Neuville, roda traseira esquerda…

Thierry Neuville, roda frente direita

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) chegam ao fim do troço com um duplo furo, cedem 39.8s para Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) que terminam a especial a queixar-se que este troço “foi um desastre”. Por causa do fesh-fesh, aquela areia muito fina que todos conhecem bem no Dakar!

Ott Tanak, roda da frente esquerda



Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) também furaram, chegaram ao fim com a jante sem pneus na frente esquerda, cedendo 54.9s.

Quando se esperava que Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) reassumissem a liderança da prova, eis que ficaram presos no fesh-fesh logo na zona inicial do troço, onde Ogier quase lá ficou também.

O troço foi interrompido, porque ninguém passava, com os organizadores do rali a tentar tirar o Yaris WRC da estrada.

Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) são agora os segundos classificados, a 18.8s de Neuville, com Ott Tanak agora a 55.8s dos líderes. Vamos ver como fica tudo isto, mas para já só no primeiro dia, que até nem foi considerado pelos pilotos o mais difícil dos três, esse é amanhã, sábado, já ficaram pelo caminho ou tiveram problemas

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), bateu numa pedra e danificou a suspensão,

Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC) saiu de estrada e abandonou, depois duma pedra ter danificado a suspensão do seu Hyundai i20 WRC, Oliver Solberg/Aaron Johnston (Hyundai i20 Coupe WRC) abandonou com problemas de suspensão e parece que o roll bar também está danificado, num “grande solavanco com um impacto de 19G marcado no rastreador da FIA, que mostra como são estas estradas”, disse Solberg.

No fim da sexta especial Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) já estavam a 2m27.0s após um furo, Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) a quase três minutos. Isto tudo em seis troços.

Tempos Online – CLIQUE AQUI