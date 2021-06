WRC, Rali Safari, PE6: Thierry Neuville recupera liderança | AutoSport

Mesmo furando, mais perto do final, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram a sexta especial do Rali Safari, bateram Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) por 11.2s e com isso recuperaram a liderança da prova.

Terceiro lugar para Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), que está, como se sabe muito atrasado devido ao tempo que perdeu durante a manhã com um amortecedor danificado.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) foram quartos, estão agora a 40.7s dos seus companheiros de equipa na Hyundai, revelando no final do troço que perderam tempo porque pensavam que tinham o pneu quase furado, ou delaminado como disse o estónio.

Tempos Online – CLIQUE AQUI