WRC, Rali Safari, PE6: Sébastien Ogier volta a vencer, Thierry Neuville desiste | AutoSport

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) voltaram a vencer no Rali Safari, a terceira vitória em especiais deste segundo dia de prova. Na segunda passagem pelo troço Geothermal – 13.12 km – que nos deu a primeira desistência no WRC. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) viu a suspensão dianteira direita do seu carro ceder a meio de um dos troços menos complicados da prova e ficou assim arredado da luta pelos primeiros lugares, restando-lhe regressar em Super Rally amanhã.

Ogier fez o tempo de 6:46.5, com Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) a ficar a 1.2 segundos do tempo referência. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) encontrou um compromisso de afinação um pouco melhor, mas mesmo assim perdeu 2.6 segundos para Ogier. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) completaram o top 5 nesta especial.

Ogier apostou numa condução limpa e está agora contente com o resultado da sua aposta. Com apenas um pneu no carro para acautelar um possível furo, tinha de passar pelos dois primeiros troços sem problemas. O terceiro troço, com 30 km de extensão poderá ser o mais complicado, mas dificilmente Ogier terá mais do que um furo, se o azar lhe bater a porta. Por isso, a aposta revelou-se correta.

Para Neuville, foi o fim da linha, com a suspensão a ceder de forma surpreendente. Assim a Toyota está em boa posição para garantir o triunfo, com a Hyundai a perder um dos seus pilotos.

Nas contas da geral. Ogier tem 20.4 segundos de vantagem para Rovanperä, com Evans a 33.1 segundos do líder. Lappi (+50.7) e Katsuta (+51.6) completam o top 5.

