WRC, Rali Safari, PE5: Sebastien Ogier regressa à liderança | AutoSport

A segunda passagem por Loldia – 19.17 km – sorriu a Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1). A dupla francesa da Toyota fez o melhor tempo com o registo de 14:05.2, ficando 4.3 seg. à frente de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), segundos classificados. Num top 3 100% Toyota, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foram os terceiros mais rápidos desta especial.

Ogier consegue assim recuperar o tempo perdido na Especial anterior, onde sentiu dificuldades técnicas com o carro. A dupla Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) que liderava o rali à entrada para a PE5, teve um furo e com isso perdeu algum tempo. Também Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) perdeu muito tempo com um contratempo mecânico.

Nas contas da geral, Ogier lidera com 8.2 seg. de vantagem para Takamoto, com Evans a 10.2 segundo do novo líder. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) e Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) completam o top 5, com Rovanperä muito perto de Evans.

Ogier: “Foi bom. Esta etapa foi limpa e eu gostei da condução, mas o resto da secção será complicado”.

Evans: “Tive um furo a cerca de 7 km do fim. Não perdemos muito tempo, mas não é o ideal”.

Takamoto: “Ainda não se pode dizer nada sobre o pódio porque ainda é apenas o primeiro dia! Tivemos de gerir em alguns lugares, mas em comparação com o SS4 foi uma etapa agradável”!

Thierry Neuville: “Estou também a debater-me com problemas na resposta do motor. Vamos trabalhar nos ajustes e tentar melhorar – é a única coisa que podemos fazer”.

Resultados AQUI