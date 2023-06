WRC, Rali Safari, PE5: Ogier vence e afasta-se da concorrência | AutoSport

A segunda passagem por Loldia – 19.17 km – sorriu (e de que maneira) a Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) que conseguiram vencer (13:50.2)e afastar-se da concorrência. Todos os pilotos se queixaram da menor aderência neste troço, face à primeira passagem, mas Ogier conseguiu que a diferença relativamente à primeira passagem fosse de apenas de um décimo de segundo. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) perdeu 15 segundos para Ogier, que consegue agora a margem mais dilatada para Rovanperä.

Ogier foi para segunda parte do dia com apenas um pneu sobresselente, poupando assim peso. O raciocínio é simples: os dois primeiros troços são menos dados a furos e o terceiro já é o último do dia, por isso, é esta aposta do francês, enquanto a maioria dos outros pilotos levou dois pneus.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) foi segundo, a 8.4 seg. de Ogier e Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) conseguiu o terceiro tempo, numa prestação muito melhor do que na primeira passagem. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) foi quarto, a 10.5 seg da referência. Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), com mais 11.4 segundos que Ogier, completou o top 5.

Rovanperä admitiu que cometeu um na afinação do carro, esperando mais aderência nesta parte da tarde do rali. Já Loubet teve de trocar um pneu a meio do troço enquanto Katsuta lamentou um toque numa zebra, que danificou um pouco a frente do carro.

Nas contas da geral, Ogier lidera com 17.9 seg. de vantagem para Rovanperä, com Evans a perder 30 segundos para o líder. Neuville está em quarto (+35.3) e Katsuta fecha o top 5 (+47.9). Seguem-se Lappi, Sordo, Tanak e Loubet.

Foto: @World