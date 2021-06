WRC, Rali Safari, PE5: Kalle Rovanperä é o novo líder | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) entraram completamente ao ataque na segunda ronda pelos troços, venceram a especial e são os novos líderes por troca com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC), que foram apenas terceiros a 6.3s.

A diferença entre ambos é agora de 1.2s, com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) em terceiro lugar, a 26.2s da frente, depois de terem deixado o motor do i20 WRC calar-se num gancho.

Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) foram quartos na frente de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), sendo as as duas únicas posições que mudaram no WRC foram as dos dois primeiros.

Tempos Online – CLIQUE AQUI