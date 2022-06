WRC, Rali Safari, PE4: ‘Sebs’ com ‘crises, Elfyn Evans é o novo líder | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) são os novos líderes do Rali Safari, depois de Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) perderem mais de 20 segundos devido a problemas com falta de potência do motor do Yaris.

Também Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) tiveram problemas mas neste caso… auto-infligidos, já que perderam no próprio pó que causaram à sua passagem. Um mau troço para os ‘Séb’ que caíram posições na geral, Ogier para 2º e Loeb para 5º.

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) tiveram um furo e também caíram posições, já que cederam mais de 13 minutos.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram a longa especial e com isso subiram ao terceiro lugar da geral, o que sucedeu também com Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) que são agora quartos da geral.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) estiveram surpreendentes face ao problema que têm com a quebra da alavanca da caixa de velocidades. Com ‘remendos’, têm-se aguentado bastante bem, e estão só a 29.6s da frente.

Tempos Online – CLIQUE AQUI