WRC, Rali Safari, PE4: Neuville e Rovanpera separados por 5.1s | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) venceram a quarta especial do Rali Safari, e com isso reduziram de 8.2 para 5.1 a margem que o separa dos líderes do rali, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC), que foram segundos na especial.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) têm vindo a ser muito cautelosos, a são terceiro a 26.2s dos seus colegas de equipa. Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) também fizeram um bom registo nesta especial, mas há distam 40.0s da frente depois de terem deixado o motor do Yaris ‘calar-se’ por alguns momentos na especial anterior.

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) perderam nesta especial 1m38s, o que já se esperava depois de na PE3 terem danificado um amortecedor. Agora, só quando regressarem à assistência o vão conseguir reparar.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) já ficaram pelo caminho, depois de um toque numa pedra que danificou a direção/suspensão da frente direita.

Também Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC) ficaram pelo caminho depois de saírem de estrada após um pião a alta velocidade na PE3.

Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC), Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) e Lorenzo Bertelli/Simone Scattolin (Ford Fiesta WRC) rodam nas posições seguintes, enquanto Oliver Solberg/Aaron Johnston (Hyundai i20 Coupe WRC) penalizaram fortemente depois de um toque numa pedra ter danificado a suspensão do i20 WRC na PE2.

Um começo complicado para a maioria! Logo na PE2, Chui Lodge 1 (13,34 km) em pouco mais de 13 quilómetros, as equipas depressa começaram a ter problemas. Takamoto Katsuta teve um mau começo, depois de ter deixado o motor do Yaris ir abaixo num gancho.

Na PE3, Ogier, Evans e Sordo foram as primeiras ‘verdadeiras’ vítimas do Rali Safari. Na PE3 Kedong 1 (32,68 km) aumentou fortemente as dificuldades aos pilotos. Já perto do fim do troço, Elfyn Evans bateu numa pedra e partiu a suspensão frontal direita do seu Yaris WRC. Pouco depois, Dani Sordo saiu de estrada a grande velocidade, e também abandonou. Sebastien Ogier teve problemas com o amortecedor traseiro-direito, segundo se sabe, perdeu óleo e a mola ficou a ‘suster’ o carro.

Tal como se esperava, um rali difícil, já com os dois primeiros do campeonato com o resultado fortemente comprometido. Seja como for, com 14 troços pela frente, muito ainda vai suceder, e para quem já viu os pisos de hoje, não vai ser nada fácil gerir o andamento nesta prova.

