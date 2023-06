WRC, Rali Safari, PE4: Kalle Rovanperä recupera e aproxima-se de Ogier | AutoSport

Era o grande momento da secção da manhã. A PE4, Kedong 1, com 30.62 km, seria um grande desafio para os pilotos e as máquinas. A extensão do troço e a sua exigência foram claros, mas Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) conseguiu contornar as dificuldades, marcando o melhor tempo, com o registo de 14:52.4. Rovanperä deixou Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) a oito segundos, com o piloto belga a admitir que perdeu muito tempo. Já Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) perderam 9.4 segundos para os colegas de equipa, fazendo o troço sem sistema híbrido.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) foram os quartos classificados, com 14.1 de diferença para o mais rápido do troço e Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) completou o top 5, já a 22 segundos da referência.

O dia piorou sobremaneira para Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1), que tiveram um furo a meio do troço e perderam muito tempo com isso, além de terem sofrido com problemas no motor do Puma da M-Sport. Também Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) acabaram por ver um braço direção partido antes deste troço, que conseguiram reparar a tempo. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) perderam muito tempo com um furo na parte final do troço. O piloto da Hyundai seguiu até ao fim, danificando muito a traseira do carro e não evitando uma queda na classificação geral.

Resumo da manhã

Ogier termina a manhã como líder da prova, mas a distância para Rovanperä, que já chegou a ser de 12 segundos, está agora reduzida a 2.5. Ogier começou a manhã ao ataque, aproveitando o facto de Rovanperä estar a abrir a estrada. Mas Rovanperä fez um excelente tempo na PE3, que lhe permitiu minimizar as perdas e na PE4, foi mais forte que a concorrência ganhando tempo, o que lhe abre boas perspetivas para a secção da tarde.

Ogier, com o problema no sistema híbrido, perdeu tempo precioso na PE4, logo na especial mais longa do dia. Evans segue na terceira posição da geral. Iniciou o dia em quinto, mas foi recuperando tempo, graças a uma toada regular. A distância para o líder é de 19.5 segundos, mas num rali como este, ainda é uma distância aceitável.

Neuville é o quarto classificado, a 21.2 do primeiro, com uma manhã algo atribulada. Um furo na PE3 custou-lhe algum tempo, mas ainda está perto o suficiente para tentar algo. A fechar o top 5 está Katsuta a 29 segundos do líder. Lappi, que ganhou a PE3, perdeu muito tempo com o furo no final da PE4 e está agora a 41 do topo da tabela e Dani Sordo, com 46 segundos de desvantagem segue em sétimo, ele que começou o dia sabendo da penalização de 10 segundos por falsa partida na PE1. Uma abordagem cautelosa promoveu um afastamento em relação aos homens da frente. Pierre Loubet/ Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) tiveram uma manhã discreta e Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) está a ter um rali para esquecer, com um Furo na PE4 e problemas no motor do seu Puma.

Em WRC2, Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Fiesta Rally2) terminam a manhã na liderança. Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (Škoda Fabia Rally2 evo) venceram as duas primeiras especiais, mas na PE4, Munster aproveitou o furo de Kajetanowicz para passar para a frente do rali. Com o tempo de 17:16.3, Munster ficou 37.5 segundos à frente de Kajetanowicz nesta última especial. Martin Prokop / Zdeněk Jůrka (Ford Fiesta Rally2) também perderam muito tempo na PE4 e apesar de manterem o terceiro tempo, têm agora a pressão de Armin Kremer / Timo Gottschalk (Škoda Fabia Rally2 evo). Munster lider o WRC2 com 21.2 segundos de vantagem para Kajetanowicz com Prokop já a mais de 1:20 do líder. Apesar de não pontuar, Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Škoda Fabia Rally2 evo) tem sido constantemente o mais rápido dos RC2, ocupando a 10ª posição, não muito longe de Tanak.

Os pilotos vão agora até ao parque de assistência e às 11 teremos o arranque das segundas passagens.

Horário

PEC5 Loldia 2 19.17 km 11:09

PEC6 Geothermal 2 13.12 km 12:27

PEC7 Kedong 2 30.62 km 13:20

Assistência flexível C – KWS Naivasha – 45 min 14:33

