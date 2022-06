WRC, Rali Safari, PE3: Três separados por 1.9s, mas o pior vem agora… | AutoSport

Quatro Toyota nos quatro primeiros lugares da especial! Num troço com uma velocidade média elevada a marca nipónica colocou os seus quatro carros no topo da classificação do troço com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) a vencer 1.2s na frente de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) a 2.5s e Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) logo a seguir a mais um décimo.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) foram quintos tendo encontrado uma forma de trocar de velocidade, depois da alavanca se ter partido no troço anterior. O estónio usou a alavanca de mudanças para reduzir, mas para subir de velocidade, teve de o fazer na parte inferior da alavanca. Com um troço de 31.25 Km pela frente antes da assistência, não vai ter vida fácil.

Na geral, Sébastien Ogier mantém-se líder, oito décimos à frente de Elfyn Evans e 1.9s à frente de Sébastien Loeb com Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) a subirem para o quarto lugar na frente de Takamoto Katsuta com Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1), que estiveram bem no primeiro torço do dia a perderem algum tempo devido a terem sido cuidadosos demais. Pelo menos passaram o troço incólumes.

Depois de terem começado o rali em segundo e o dia de hoje a cair para o sexto lugar, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) voltaram a perder tempo caindo para o sétimo lugar: “Estou a lutar muito com o carro, está inguiável nestas condições, não tenho aderência e o carro não vai onde eu quero. O rali é longo, por isso não é muito preocupante perder alguns segundos aqui e ali”.

Neste momento, Ogier, Evans e Loeb estão na frente separados por 1.9s, o quarto classificado é Greensmith já a 15.8s, mas o troço que vai definir esta manhã de rali é o próximo, pois tem mais de 30 Km…

