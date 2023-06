WRC, Rali Safari, PE3: Esapekka Lappi foi o mais rápidos, Ogier dilata liderança | AutoSport

Num troço mais ao estilo europeu, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) foram os mais rápidos na PE3 – Geothermal 1 – 13.12 km. Um excelente tempo de Lappi, que aproveitou a limpeza que foi sendo feita no troço para marcar o melhor registo.

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) fizeram novamente um excelente registo, ficando apenas a 1.2 segundos do tempo de Lappi com Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) a ficar com o terceiro registo. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) acabou por perder pouco tempo, apesar de ter sido o primeiro na estrada, ficando apenas a 3,3 segundos do melhor tempo. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) fechou o top 5 nesta especial.

Na geral, Ogier dilatou a vantagem para Rovanperä e a distância entre os dois campeões é de agora 11.9 segundos. Evans está a 14.8 seg. com Katsuta (+15.7) e Lappi (20.2) a completaram o top5.

Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) foram penalizados em dez segundos por falsa partida, e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) tiveram um furo, o que complica as contas para o piloto belga. Já Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) parecem estar com problemas a alta velocidade: “É a mesma coisa que no rali anterior. A alta velocidade, temos muitas dificuldades Estou a tentar chegar ao fim.”

Tempos Online AQUI

Foto: @World