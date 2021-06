WRC, Rali Safari, PE3: Drama para a Toyota, Hyundai em ‘modo foguete’ | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) bateu Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) por 8.3s mesmo falhando um cruzamento do extenso e complicado troço de Kedong, com os seus rapidíssimos 32.68 Km, mas os dois Toyota de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) tiveram problemas. Ogier terminou o troço a 34.2s de Neuville, provavelmente com um amortecedor danificado, e Evans bateu numa enorme pedra e danificou da direção/suspensão dianteira direita, não completando o troço. Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC) fizeram um pião a alta velocidade e saíram de estrada. Há ainda muito concorrentes no troço

