WRC, Rali Safari, PE2: Thierry Neuville líder, dois Hyundai na frente | AutoSport

Depois da super especial de ontem, o Rali Safari arrancou esta manhã com um troço completamente diferente do que as equipas encontraram em quase duas décadas de WRC.

O dia de hoje disputa-se a sul do Lago Naivasha. Chui Lodge (13.34km) e Oserian (18.87km) realizam-se ambas na Oserengoni Wildlife Conservancy, ‘casa’ de leões, leopardos, girafas antílopes e búfalos. Kedong (32.68km), é o troço mais extenso do dia e o melhor exemplo do que era o Safari no passado. Depois da assistência todos os troços se repetem, num total de 129.78km.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) foram os mais rápidos, 3.7s na frente de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) com o primeiro Toyota a ser

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), a 5.6s.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) foram quartos na frente de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) com Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC) a ceder 8.8s depois de ter por momentos parado no troço, o mesmo sucedendo a

Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC), que perdeu 20.4s depois de ter deixado o motor do seu Yaris ‘calar-se’.

Seguiram-se Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) a 28.5s

