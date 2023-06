WRC, Rali Safari, PE2: Sebastien Ogier assume a liderança | AutoSport

A primeira Especial desta sexta sorriu a Sébastien Ogier/ Vicent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) que foram os mais rápidos na PE2 (Loldia 1 – 19.17 km). Num troço em que as exigências do Rali Safari se fizeram notar, o francês começou rápido, mas não ao máximo, sabendo que o fim de semana ainda é longo.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foram o segundos classificados, a 7.5 segundos do líder, com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) a ficarem na terceira posição. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) completaram o top 5.

Tanak e Sordo queixaram-se que foram atrasados por zebras, enquanto Neuville teve de enfrentar uma “abelha grande” dentro do carro.

Assim, nas contas à geral, Ogier lidera com 9.8 segundos de vantagem para Rovanperä, com Neuville a ficar a 11.3 segundos do líder. Seguem-se Evans (+11.6) e Katsuta (+14.6).

Tempos Online AQUI