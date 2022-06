WRC, Rali Safari, PE2: Sébastien Loeb vence, Sébastien Ogier lidera | AutoSport

Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) foram os mais rápidos no troço de abertura do 2º dia de prova numa especial que já fez ‘vítimas’, mas em que os tempos foram ainda muito equilibrados. Quatro Ford nos seis primeiros e problemas para Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) que cederam 36.4s devido a uma alavanca da caixa de velocidades partida, primeiro parcialmente, depois completamente.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) foram segundos a 0.2s, logo seguidos de Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) a 0.5s,

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) a 1.5s e Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) a 4.8s, mas já houve quem perdesse já tempo significativo, por exemplo Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) que perderam 13.5s. A abrir a estrada Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) cederam 14.7s, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), 15,7s, e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) 16.9s. Seguiram-se Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1), Tanak e

Jourdan Serdiridis/F. Miclotte (Ford Puma Rally1).

Na geral, Ogier mantém a liderança, seguido de Evans a 0.9s e Loeb a 1.3. O quarto classificado, Fourmaux, já está a 8.1s.

E este foi um dos troços mais fáceis do rali.

Tempos Online – CLIQUE AQUI