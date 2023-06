WRC, Rali Safari, PE18: Sébastien Ogier perto do triunfo, Toyota do 1-2-3-4… | AutoSport

Com apenas uma especial pela frente, Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) vão para a PowerStage com 9.2s de avanço para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) em terceiro a 2m55.7s e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) logo a seguir a 3m17.7s

Dificilmente não teremos quatro Toyota nos quatro primeiros lugares, mas como isto são ralis, nunca se sabe.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), são o melhor Hyundai, a quase cinco minutos da frente, seguindo-se Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) a um pouco mais de nove minutos.

A fechar os Rally1, Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) a mais de um quarto de hora, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) a quase meia hora e

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) a quase três quartos de hora…

Em teoria, a vitória está assegurada por parte de Ogier, o pódio completo, resta saber o que resulta da PowerStage em termos de pontos.

