WRC, Rali Safari, PE17: Sébastien Ogier lidera isolado | AutoSport

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) é o novo líder isolado do Rali Safari depois de ter ganho 8.3s a Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC), margem que separa os dois pilotos da Toyota à entrada do último troço do rali.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) é terceiro a 1m18s, há 4.7s de diferença entre Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC), quarto e Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC), quinto, depois do francês ter vencido a especial anterior, o que sucedeu pela primeira vez na sua carreira.

A PowerStage é às 11h18, hora de Portugal continental.