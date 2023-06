WRC, Rali Safari, PE16: Ataque de Rovanpera e susto de Ogier… | AutoSport

Depois de Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) e Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) terem terminado o segundo dia de prova separados por 16.7s, com os terceiros classificados, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), a 2m23.3s e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) 16.7s mais atrás, num 1-2-3-4 da Toyota, os três primeiros troços desta última manhã do Rali Safari foram dos mais extraordinários dos últimos tempos em termos de emoção já que Rovanpera reduziu de 16.7s para 8.6s a margem entre ambos logo no primeiro troço, Ogier reagiu forte, mais foi um pouco demais, já que apesar de ter reposto e diferença em 17.2s, com um toque perdeu a asa traseira do seu Yaris e foi com o carro completamente ‘despido’ atrás que realizou a derradeira especial antes da passagem pela assistência onde perdeu apenas 4.5s para Rovanpera, o que significa que vai para os últimos três troços, os mesmos desta manhã com 13.6s de avanço para Rovanpera. Tudo em aberto, mas na assistência o francês vai ficar com o carro ‘resposto’, pelo que terá melhores condições para suster o finlandês. Será que consegue?



Atrás, tudo na mesma.

Nenhuma posição mudou pois as diferenças são muito grandes entre a maioria dos concorrentes.

No WRC2, só houve luta até meio do rali com Gregoire Munster (Ford Fiesta Rally2) a desistir quando liderava, deixando Kajto Kajetanowicz (Skoda Fabia Rally2 evo) com quase nove minutos e meio de avanço para Martin Prokop (Ford Fiesta Rally2), e por isso os concorrentes só têm de levar os carros até ao fim pois não há lutas diretas por posições, em condições normais.

Tempos Online – CLIQUE AQUI