WRC, Rali Safari, PE15: Takamoto Katsuta 0.8s na frente de Sébastien Ogier | AutoSport

Depois do abandono de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe devido a um problema com a suspensão traseira do seu Hyundai I20 Coupé WRC, Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) voltaram a recuperar terreno a Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) e após esta especial a liderança do japonês está presa por apenas 0.8s.

Numa altura em que faltam apenas três troços para o final do rali, o jovem japonês dificilmente sustém Ogier, mas como está a ser este último dia de rali, mais vale, mesmo é esperar pelo fim, porque como já percebemos uma vez mais, com mais um azar de Neuville e da Hyundai, há sempre rali até ao fim.

Tempos Online – CLIQUE AQUI