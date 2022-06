WRC, Rali Safari, PE14: ‘Fesh-fesh’ fez parar Oliver Solberg | AutoSport

Para não variar, o Rali Safari continua neste seu último dia a ser de uma dureza extrema, já que o primeiro troço foi cancelado quando Oliver Solberg parou para mudar um filtro de ar. Zonas de profundo de fesh-fesh compunham a especial, que curiosamente no passado ‘tramaram’ o líder desta prova, Kalle Rovanperä.

Desta vez foi Oliver Solberg que teve de parar com o filtro de ar cheio de fesh-fesh.

O carro ficou parado no meio do troço e a bandeira vermelha foi mostrada.

Mas a generalidade dos pilotos não lamentaram muito a interrupção. Para Thierry Neuville: “este troço é horrível, o carro estava a saltar por todo o lado e era muito duro lá dentro, com muita areia no carro”! Já Sébastien Loeb: “Troço muito mau, muito rude e a visibilidade é zero. Não podíamos ver nada”.

Na classificação nada mudou.

