WRC, Rali Safari, PE13: Ogier perde tempo, mas termina o dia na liderança | AutoSport

A dureza do Rali Safari ficou bem patente nesta última especial do dia. As nuvens carregaram e a chuva caiu sobre parte do troço, retirando qualquer aderência, no que passou a ser um exercício de sobrevivência. Kalle Rovanperä, que se dá bem neste tipo de condições, venceu o troço e ganhou tempo a Sébastien Ogier. A liderança continua nas mãos do francês, mas as distâncias são agora mais curtas.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foram os mais rápidos no último troço do dia, Sleeping Warrior 2 – 31.04 km – com a chuva a marcar presença. A lama apareceu a meio do troço, com muita água nos regos que se foram formando nas primeiras passagens. A água acumulada e a lama complicaram a vida aos primeiro pilotos no troço. Poucos foram os que escaparam sem sustos. Com o tempo de 19:07.7 (a primeira passagem foi feita em 17:57.7), Rovanperä venceu e aproximou-se de Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1), que foram apenas terceiros nesta especial, atrás de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1). O britânico ganhou tempo a Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), que perderam assim o terceiro lugar, uma especial após terem subido aos lugares do pódio. Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Škoda Fabia Rally2 evo), num Rally2 ficou à frente de nomes como Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) e Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1), os primeiros no troço.

Tempos Online AQUI

O terceiro dia de rali foi um pouco à semelhança do que vimos ontem. Ogier esteve sempre na frente com a distância para Rovanperä a dilatar ou encolher mediante o que ia acontecendo nos troços. Ogier ganhou tempo no primeiro troço do dia, mas perdeu nos dois seguintes, sem ficar pressionado. Durante Ogier ganhou tempo nas duas primeiras, mas foi também vítima da menor aderência na última especial do dia. O francês da Toyota terminou assim o dia com 16.7 segundos de vantagem para Rovanperä, que já assumiu que não vai correr riscos durante o resto do rali. A concorrência está longe e Ogier não atrapalha nas contas do título, pelo que o campeão do mundo em título vai querer chegar ao fim e garantir os pontos.

A luta pela terceira posição foi bem mais animada. Evans começou o dia na terceira posição, mas perdeu o lugar para Esapekka Lappi, que foi cimentando o terceiro posto. Na primeira especial da tarde, a transmissão do seu Hyundai acabou por ceder e Lappi ficou assim fora de prova. Evans regressou ao terceiro lugar, mas por pouco tempo, com Katsuta a ganhar tempo e a passar para o lugar mais baixo do pódio na penúltima especial do dia. Mas um tempo menos conseguido de Katsuta na PE13 voltou a promover Evans ao terceiro lugar, com 2.8 segundos de vantagem para o japonês. Evans está a 2:22 do segundo lugar. Sordo completa o top 5, a três minutos do líder.

Em WRC2 tudo definido também. Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (Škoda Fabia Rally2 evo), lideram com mais de 10 minutos de vantagem para Martin Prokop/Zdeněk Jůrka (Ford Fiesta Rally2). A luta entre Kajetanowicz e Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Fiesta Rally2) foi animada até a desistência de Munster a meio do dia com problemas mecânicos. Kajetanowicz tem apenas de gerir e chegar ao fim do rali para garantir a vitória.

Os dados estão praticamente lançados e apenas a luta pelo terceiro lugar do WRC ainda traz ânimo a esta prova.