WRC, Rali Safari, PE13: Chuva ‘trama’ Tanak, Neuville mais isolado | AutoSport

O melhor estava guardado para o fim do dia. Como tantas vezes sucedeu na história do Mundial de Ralis, alguns concorrentes ‘fazem’ o troço com sol radioso, e outros tantos, com uma bátega impressionante de água. Foi o que sucedeu nesta última especial do último dia.

Esteve tudo muito calmo ao longo do dia, sem quaisquer acontecimentos de relevo, para lá da aproximação de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) a Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC), mas tudo mudou com a chuva. Os primeiros na estrada ‘safaram-se’, mas os homens da frente da classificação sofreram imenso. Uns mais do que outros…

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) começou o troço com 35.0s de avanço para Takamoto Katsuta, mas a inexperiência do japonês fê-lo perder 57.5s nesta especial face aos 35.1s de Neuville o que significa que o belga aumentou muito a sua liderança.

Já o seu companheiro de equipa, Ott Tanak foi o grande ‘perdedor’ deste troço – O desembaciador do seu lado do carro não estava a funcionar, por isso o estónio não conseguia ver nada – já que perdeu 2m06s, e com isso caiu de terceiro para quarto, atrás de Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), que ao cederem 24.6s para os vencedores do troço, Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai I20 Coupé WRC), lograram aproximar-se muito do japonês. Estavam a 51s, agora estão a 18.1s. Como se pode calcular, a Toyota vai fazer uma ‘troca’. Natural ou não, logo se vê…

Tanak começou o troço no terceiro lugar a 49.5s de Neuville, agora está em quarto a 2m21.2s do seu colega de equipa e agora a 1m05.7s de Ogier. Muito azar para o estónio.

Desta forma, Neuville vai para o decisivo dia de prova com 57.4s de vantagem para Takamoto Katusta, que por sua vez tem Ogier a 18.1s. Os troços de amanhã são bem mais curtos, pelo que não devem dar grandes diferenças, ficando por conhecer a sua dureza.

De repente, o Rali Safari ganhou alguma emoção, porque este segundo dia foi monótono face ao que se tinha passado no primeiro.

Só mesmo a chuva de fim de dia logrou trocar as voltas a alguns, especialmente a Tanak, o grande azarado da PE13…

Há também uma posição em disputa entre Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) e Dani Sordo, que estão agora separados por 10.4s, mas nenhum deles deve chegar ao top 10.

Entre Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) e Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) há também 12.0s de diferença, mas a prioridade de ambos é terminar nas posições em que estão, quinto e sexto.

Tempos Online – CLIQUE AQUI