WRC, Rali Safari, PE12: Takamoto Katsuta vence e sobe a terceiro, Ogier ainda mais líder | AutoSport

A PE12, Elmenteita 2 – 15.08 km, deu-nos mais uma mudança no top3. As contas na frente parecem estar definidas, mas o último lugar do pódio tem proporcionado lutas interessantes. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) venceu a especial e subiu assim ao terceiro lugar da geral, passando Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1). Na frente, tudo na mesma.

Kalle Rovanperä admitiu que não está a forçar o andamento. À frente, tem Ogier que não está a fazer o campeonato todo e atrás tem agora Katsuta a mais de dois minutos. Rovanperä não tem nada a ganhar em força o ritmo e assumiu uma toada cautelosa. Assim, Ogier conseguiu alargar a distância para o seu colega da Toyota e as contas pela vitória parecem assim feitas… se não tivermos surpresas.

“Definitivamente, agora que o Lappi também desistiu, há grandes diferenças atrás e, se nada acontecer, é impossível apanhar o Seb. Já não quero correr grandes riscos” disse Rovanperä.

Katsuta foi o mais rápido (8:20.6) e conseguiu passar Evans que reconheceu que está a tentar gerir o andamento e que o colega japonês está com mais ritmo. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram terceiros nesta especial, atrás de Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) e à frente de Evans e Kalle Rovanperä /Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1).

Nas contas à geral, Ogier tem agora 32 segundos de vantagem sobre Rovanperä e Katsuta é terceiro, com Evans a 2.1 segundos do japonês, num top 4 100% Toyota. Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) são os representantes da Hyundai no top 5.

No WRC2 acabaram também as lutas. Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Fiesta Rally2) não entraram no troço com problemas mecânicos e desistiram, acabando assim a luta com Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (Škoda Fabia Rally2 evo), que lideram o rali mais de nove minutos de avanço para Martin Prokop/Zdeněk Jůrka (Ford Fiesta Rally2).

