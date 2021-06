WRC, Rali Safari, PE12: Luta pelo segundo lugar ‘aquece’… | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram a PE12 e com isso aproximaram-se do segundo lugar de Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC), distando agora apenas 14.5s dos homens da Toyota. Sem atacar demasiado o estónio foi ganhando tempo a pouco e pouco e já tem o japonês a uma distância mais do que recuperável, sem sequer ser preciso forçar demais.

De resto, tudo como até aqui, ninguém está a forçar o andamento, e todos têm evitado problemas no dia de hoje.

A margem de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) na liderança voltou a aumentar um pouco e está agora em 35.0s.

