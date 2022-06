WRC, Rali Safari, PE12: Kalle Rovanpera distancia-se, no 1º troço com chuva | AutoSport

Há pouca volta a dar quando o líder do rali revela na especial anterior que se está a sentir mal, dizendo que quer chegar ao fim do dia o mais depressa possível e no troço seguinte, o primeiro com chuva e consequentemente lama, do rali, ‘dá’ 11.2s ao concorrente mais próximo e 11.3s ao segundo classificado da prova.

De repente, a sua margem na frente do rali passa de 15.8s para 27.1s, o que estando longe de ser decisivo numa prova destas, os deixa claramente mais perto de dilatar novamente o seu avanço no campeonato de pilotos.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram segundos, mas na ligação foram vistos a reparar algo na suspensão do carro, o que não é bom sinal antes de um troço de 31.04 Km, enquanto Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) ficam 0.1s logo atrás. Ainda assim, os belgas passaram Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) que tiveram muitas dificuldades nesta especial e perderam 27.1s ficando agora a 5.7s dos belgas.

