WRC, Rali Safari, PE11: Thierry Neuville retardado.. pelas zebras | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) continuam bem lançados para o triunfo neste Rali Safari, passaram incólumes mais um difícil troço, em que voltaram a ganhar tempo a Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC), mas o belga estava zangado no fim do troço.

É que pela segunda vez no mesmo troço, o do lago Elementeita, perdeu tempo com as… zebras.

Acontece muito no dia a dia, quando temos pressa de chegar ao trabalho, as zebras estão lá e temos de dar prioridade a quem de direito. No Safari é a mesma coisa. Pelos vistos gostam de Neuville, que parece, segundo temos conhecimento, ter sido o único hoje a ser incomodado por elas.

Perdeu algum tempo mas ainda assim ganhou tempo a Takamoto Katsuta.

De resto, tudo na mesma. Ninguém pisa uma pedra.

Pelos vistos, os pilotos do WRC aprendem depressa. Depois da lição de humildade de ontem, em que aprenderam em curso acelerado o que era o Safari, hoje, aprenderam a desviar-se das pedras e das armadilhas todas. Até agora…

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) e já está a 35.5s de Tanak, que nem a 50% deve estar a andar, aliás, como a maioria.

Tempos Online – CLIQUE AQUI