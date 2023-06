WRC, Rali Safari, PE11: Ogier vence e afasta-se de Rovanperä, Esapekka Lappi parou | AutoSport

Pouco a pouco, o Rali Safari vai fazendo vítimas, à medida que a dureza dos troços se vai fazendo sentir nas máquinas e até nos pilotos. Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) venceram a PE11, Soysambu 2 – 29.32 km – afastando-se mais um pouco de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1).

Ogier marcou o tempo de 17:23.4, 6.4 segundos mais rápido que Rovanperä. A fechar o top3 nesta especial, Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) que ficou a 12.1 segundos do tempo referência. Numa especial longa e dura, Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) voltou a ter um furo e com isso perdeu mais tempo, numa prova para esquecer. Mas a maior surpresa veio do lado da Hyundai, com Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) a partir a transmissão e a ficar assim arredado da luta pelo pódio. Lappi agarrou o terceiro lugar durante a secção da manhã, mas viu o seu esforço cair por terra de forma inglória ficando parado no troço. Quem lucrou foi Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) que regressou assim ao terceiro lugar, apesar da pressão de Katsuta ser ainda maior, com a diferença a ser agora de apenas 2.8 segundos. Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) completou o top 5.

Numa especial onde os pilotos tentaram evitar dissabores e não correram muitos riscos, os dois primeiros lugares da geral mantiveram-se, com Ogier na frente, agora 28.5 segundos de vantagem para Rovanperä. Evans é agora terceiro, a dois minutos e vinte do primeiro posto e terá agora de se defender de Katsuta. O japonês tem de ter atenção a Sordo, que está a 36.5.

Foto: @World