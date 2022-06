WRC, Rali Safari, PE11: Elfyn Evans vence e aproxima-se um pouco da frente | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) chegou ao fim do troço a dizer que se estava a sentir um pouco mal e que agora só quer chegar ao fim do dia, e talvez também por isso perdeu 3.6s para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) que desta forma reduziu para 15.8s. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) foram terceiros na especial, mantiveram a terceira posição da geral, agora um pouco mais longe do duo da frente.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) chegou ao fim do troço sem várias peças do seu carro, revelando que “na parte mais acidentada, perdi partes da carroçaria. Tive muita subviragem no final e não consegui andar mais depressa porque sem a frente, o carro estava sempre a levantar”.

Perderam 7.8s e estão agora a 51.5s da frente.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) voltaram a furar e a perder mais tempo 1m46.6s,

Tempos Online – CLIQUE AQUI