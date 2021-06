WRC, Rali Safari, PE10: Thierry Neuville acrescenta 10s à liderança | AutoSport

Terminada que está a manhã do Rali Safari, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) acrescentaram 10s à liderança face a Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) a recuperar nove segundos ao japonês.

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) voltaram a vencer um troço, 5.9s na frente de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC), com Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) em terceiro a 9.3s, recuperando oito décimos a Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC).

Todos estão em modo gestão, as diferenças encurtarem ou ‘esticarem’ um pouco deve-se única e exclusivamente à cautela com que as duplas decidiram encarar os troços.

Percebe-se claramente que as equipas, face ao que enfrentaram ontem, perceberam que esta é mesmo uma prova de endurance, e quem decidir atacar irá expor-se imenso a problemas, e por isso todos têm gerido.

De qualquer forma, Neuville começou o dia com 18-8s de avanço sobre Takamoto Katsuta e já tem 28.1s, Tanak estava a 37s de Katsuta já está a 28, sendo Ogier o maior ‘ganhador’ do dia, que começou para o francês a 1m49 do líder e já está a 1m33. De Tanak, Ogier recuperou de 53s para 37s de desvantagem. Ou seja, as margens mudaram um pouco, mas ninguém está verdadeiramente ao ataque.

Tempos Online – CLIQUE AQUI