WRC, Rali Safari, PE1: Sébastien Ogier é o primeiro líder | AutoSport

Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) são os primeiros líderes do Rali Safari, depois de baterem Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) por 0.6s. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) meteram-se em apuros. a dupla finlandesa saiu largo numa curva à esquerda, quase capotaram o seu Yaris e ‘safaram-se’ com um furo que lhes custou 11,6s.

Seguiram-se Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) a 1.1s, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) a 1.2s, sendo que a partir daí as margens começaram a subir mais um pouco: Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) ficaram a 1.8s, Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) a 1.9s, com Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) a 4.4s, Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) a 4.7s e Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1) a 5.8s, ainda assim melhor que Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) que cederam 7.1s.

A ação recomeça amanhã com seis troços que abrangem os lados norte e sul do Lago Naivasha.

