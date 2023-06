WRC, Rali Safari, PE1: Ott Tänak é o primeiro a liderar no Quénia | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) são os primeiros líderes do Safari Rally do Quénia, tendo sido a dupla mais rápida na Super Especial de Kasarani, terminando os 4.84 km em 3:14.3s e com uma vantagem de 0.1s sobre Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1).

Na única especial do dia, e bem curtinha, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foram os terceiros mais rápidos, partindo para a segunda especial de amanhã com 2.4s de atraso para Tänak, enquanto Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram os quartos mais rápidos, a 2.7s do vencedor da classificativa. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) fecharam o top 5, terminando a 3.3s da dupla do Ford Puma Rally1.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) terminaram o dia com 4 segundos de desvantagem para o primeiro líder do rali, enquanto Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) precisaram de mais 5.1s para finalizar o primeiro troço no Quénia.

Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) fecharam a classificativa com o oitavo tempo, a 5.9s de Tänak e com vantagem de 2.1s para a dupla Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1), que foi a primeira dupla entre os concorrentes dos Rally1 a concluir a Super Especial de Kasarani, batendo na altura o tempo de Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Škoda Fabia Rally2 evo), que fechavam o top 10 no final da primeira especial. No entanto, a dupla espanhola do Hyundai i20 N Rally1 foi penalizada em 10 segundos por falsa partida, baixando para o 16º posto da classificação geral, ficando a 15.9 segundos de diferença para o primeiro líder da prova queniana, passando Jourdan Serderidis/Andy Malfoy (Ford Puma Rally1) para o décimo posto da geral, com uma desvantagem de 11.3s para a liderança.

Entre os WRC2, Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (Škoda Fabia Rally2 evo) foram os mais rápidos, arrancando o rali com uma vantagem de 0.8s para Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Fiesta Rally2) e 2.2s para Martin Prokop/Zdeněk Jůrka (Ford Fiesta Rally2).

