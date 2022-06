WRC, Rali Safari: Paraíso na terra, mas pode ser ‘inferno’ para as equipas… | AutoSport

Novo ‘round’ entre Sébastien Ogier, que defende o seu triunfo no Rally Safari Quénia do ano passado face a Sébastien Loeb, que se defrontam pela primeira vez no terreno imperdoável de África. É óbvio que é redutor reduzir esta prova aos dois ‘monstros’ dos ralis, mas quando estamos cada vez mais perto da sua despedida definitiva dos ralis, congratulamo-nos sempre pelas vezes que ainda os vamos ver competir. Ogier venceu o Safari em 2021, quando o clássico subsaariano regressou à série, após uma ausência de 19 anos e para Loeb, um regresso, já que participou na prova em 2002.

O Rali Safari é a sexta prova do Mundial numa prova cheia de vida selvagem exótica, incluindo leões, leopardos, girafas, zebras e hipopótamos. Mas para os pilotos vai importar mais as estradas longas e retas onde as velocidades podem atingir os 200 km/h, que por vezes contrastam com pistas rochosas que reduzem muito a velocidade dos carros. Curiosamente, para aumentar a tensão, prevêem-se trovoadas durante os quatro dias.

Se os meteorologistas estiverem correctos, a chuva transformará os pisos em banhos de lama traiçoeiros, em minutos: “O ano passado tivemos uma recepção muito agradável e uma grande atmosfera”, disse Ogier. “Ganhar foi a cereja no bolo e será óptimo tentar repetir isso este ano com um pouco de conhecimento do que se pode esperar dos troços. É definitivamente um rali onde nunca se tem de desistir, e este ano com os carros ainda tão novos, talvez tenhamos de ser ainda mais espertos do que antes”, acrescentou.

O line up da Toyota completa-se com Kalle Rövanperä, Elfyn Evans, que desistiu no ano passado no dia da abertura da prova, e pelo 2º classificado de 2021, Takamoto Katsuta.

Até aqui, Rovanperä tem mostrado uma forma incrível, com três vitórias em cinco ralis. Lidera a classificação por 55 pontos, mas pode ficar em desvantagem ao abrir as estradas no Quénia tal como já sucedeu em Portugal e Sardenha, onde teve ‘sortes’ diferentes. Em Portugal, venceu, na Sardenha, foi quinto..

Sébastien Loeb faz parte de um line up de cinco carros na M-Sport Ford. A ele juntam-se Craig Breen, quarto no campeonato, Gus Greensmith, Adrien Fourmaux e o ‘gentleman driver’ Jourdan Serderidis.

Na Hyundai, Thierry Neuville está à ‘caça’ de uma redenção após a sua luta pelo triunfo em 2021 se ter amarga. O belga liderou a maior parte do evento e estava a caminho da vitória antes da quebra da suspensão traseira do seu Hyundai i fazer descarrilar do desafio.

Neuville junta-se ao vencedor do Rally da Sardenha, Ott Tänak, bem como a Oliver Solberg, que substitui Dani Sordo no terceiro carro i20 N da equipa: “Sinto-me à vontade nos troços e este ano estamos a tentar ‘vingar-nos’”, explicou Neuville. “É um evento difícil e o tempo também pode jogar um grande factor, mas estamos ansiosos por isso”.

O presidente do Quénia, Uhuru Kenyatta, irá dar a bandeirada de partida dos concorrentes, à hora de almoço de quinta-feira. Depois, 19 ‘etapas’ especiais à volta dos Lagos Naivasha e Elmenteita, cobrindo 363,44 km antes do final do rali, na tarde de domingo em Naivasha.

HORÁRIO

Quarta-Feira, 22 de junho

Shakedown (Loldia) 5.40 km 08:01

Quinta-Feira, 23 de junho

PEC1 Super Special Kasarani 4.84 km 12:08

Quinta-Feira, 23 de junho

Sexta-Feira, 24 de junho

PEC2 Loldia 1 19.17 km 06:00

PEC3 Geothermal 1 11.68 km 07:18

PEC4 Kedong 1 31.25 km 08:11

Flexi Service B – KWS Naivasha – 30 Min

PEC5 Loldia 2 19.17 km 11:09

PEC6 Geothermal 2 11.68 km 12:27

PEC7 Kedong 2 31.25 km 13:20

Flexi Service C – KWS Naivasha – 45 Min

Sábado, 25 de junho

PEC8 Soysambu 1 29.32 km 06:06

PEC9 Elmenteita 1 15.08 km 07:08

PEC10 Sleeping Warrior 1 31.04 km 08:01

Flexi Service E – KWS Naivasha – 30 Min

PEC11 Soysambu 2 29.32 km 12:07

PEC12 Elmenteita 2 15.08 km 13:08

PEC13 Sleeping Warrior 2 31.04 km 14:01

Flexi Service F – KWS Naivasha – 45 Min

Domingo, 26 de junho

PEC14 Oserian 1 17.52 km 05:05

PEC15 Narasha 1 13.30 km 06:08

PEC16 Hell’s Gate 1 10.53 km 07:08

Flexi Service H – KWS Naivasha – 15 Min

PEC17 Oserian 2 17.52 km 09:29

PEC18 Narasha 2 13.30 km 10:32

PEC19 Hell’s Gate 2 [Power Stage] 10.53 km 12:18